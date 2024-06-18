Армія РФ била по Миколаївській області ракетами, дронами та мінометами

Через атаки пошкоджені будинки та поранена жінка.

Фото: ДСНС України у Миколаївській області у Facebook

Російська армія протягом доби атакувала Миколаївську область безпілотниками, ракетами та мінометами.

Як повідомив очільник області Віталій Кім, вчора, 17 червня, о 09.58 у Вознесенському районі ворог завдав ракетного удару за межами населеного пункту району. В результаті виникла пожежа сухої трави на відкритій території, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі об 11:13 ворог спрямував дрон-камікадзе типу FPV по с. Солончаки Куцурубської громади. Пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Також учора, 17 червня, о 12:00 та 18:50 ворог атакував с. Дмитрівка Куцурубської громади двома дронами-камікадзе типу FPV. Пошкоджено приватний будинок, поранень зазнала 69-річна власниця домоволодіння. Наразі жінці надається вся необхідна медична допомога.

Учора, 17 червня, о 14:36 та 14:49 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нещодавно ворог обстріляв рекреаційну зону в Очакові. В результаті обстрілу виникла пожежа.