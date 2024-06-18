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Армія РФ била по Миколаївській області ракетами, дронами та мінометами

Через атаки пошкоджені будинки та поранена жінка. 

Армія РФ била по Миколаївській області ракетами, дронами та мінометами
Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото ілюстративне
Фото: ДСНС України у Миколаївській області у Facebook

Російська армія протягом доби атакувала Миколаївську область безпілотниками, ракетами та мінометами.

Як повідомив очільник області Віталій Кім, вчора, 17 червня, о 09.58 у Вознесенському районі ворог завдав ракетного удару за межами населеного пункту району. В результаті виникла пожежа сухої трави на відкритій території, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі об 11:13 ворог спрямував дрон-камікадзе типу FPV по с. Солончаки Куцурубської громади. Пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Також учора, 17 червня, о 12:00 та 18:50 ворог атакував с. Дмитрівка Куцурубської громади двома дронами-камікадзе типу FPV. Пошкоджено приватний будинок, поранень зазнала 69-річна власниця домоволодіння. Наразі жінці надається вся необхідна медична допомога.

Учора, 17 червня, о 14:36 та 14:49 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нещодавно ворог обстріляв рекреаційну зону в Очакові. В результаті обстрілу виникла пожежа. 

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