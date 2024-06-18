У Криму лунали вибухи, окупанти перекривали Керченський міст

З аеродрому "Бельбек" підняли в повітря авіацію.

Тривожна ніч у тимчасово окупованому Криму: проукраїнські телеграм-канали повідомляють про атаку на військові об'єкти півострова із застосуванням різних засобів ураження.

Близько опівночі росіяни перекрили рух Керченським мостом, була інформація про застосування Силами оборони України ракет. Авіація з аеропорту "Бельбек" піднялася у повітря задля уникнення влучань.

Пізніше у Сімферопольському районі місцеві чули проліт безпілотника. А в районі Стрілецької бухти Севастополя нібито працював морський дрон. Було чутно вибухи.