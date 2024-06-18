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У Криму лунали вибухи, окупанти перекривали Керченський міст

З аеродрому "Бельбек" підняли в повітря авіацію.

У Криму лунали вибухи, окупанти перекривали Керченський міст
ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

Тривожна ніч у тимчасово окупованому Криму: проукраїнські телеграм-канали повідомляють про атаку на військові об'єкти півострова із застосуванням різних засобів ураження. 

Близько опівночі росіяни перекрили рух Керченським мостом, була інформація про застосування Силами оборони України ракет. Авіація з аеропорту "Бельбек" піднялася у повітря задля уникнення влучань.

Пізніше у Сімферопольському районі місцеві чули проліт безпілотника. А в районі Стрілецької бухти Севастополя нібито працював морський дрон. Було чутно вибухи. 

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