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На Львівщині побили працівника ТЦК

Нападника знайшли і затримали.

На Львівщині побили працівника ТЦК
На Львівщині побили працівника ТЦК
Фото: Пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП

Сьогодні, 17 червня, у м. Яворів Львівської області побили працівника ТЦК.

Про це повідомила пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП.

Співробітник ТЦК, виконуючи свої службові обов’язки, супроводжував військовозобов’язаного громадянина на проходження ВЛК.

“Однак на одній із вулиць на нього напали і вдарили важким тупим предметом по голові”, - розповіли в ТЦК. 

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Співробітника ТЦК доставили до місцевої лікарні, де в нього діагностували закриту черепно-мозкову травму.

Зазначається, що нападника знайшли і затримали.

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