На Львівщині побили працівника ТЦК

Сьогодні, 17 червня, у м. Яворів Львівської області побили працівника ТЦК.
Про це повідомила пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП.
Співробітник ТЦК, виконуючи свої службові обов’язки, супроводжував військовозобов’язаного громадянина на проходження ВЛК.
“Однак на одній із вулиць на нього напали і вдарили важким тупим предметом по голові”, - розповіли в ТЦК.
Співробітника ТЦК доставили до місцевої лікарні, де в нього діагностували закриту черепно-мозкову травму.
Зазначається, що нападника знайшли і затримали.
- На Львівщині співробітники військкомату збили велосипедиста, але він втік від них.
- 1 червня у Чернівцях між військовозобов’язаним та представником ТЦК виник конфлікт, під час якого чоловік вдарив службовця і отримав удар у відповідь.