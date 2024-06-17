Росіяни за день обстріляли 5 громад Сумщини (архівне фото)

Сьогодні, 17 червня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 38 вибухів.

Зокрема, по Білопільській громаді росіяни стріляли з міномету та АГС.

Есманьську та Краснопільську громади ворог атакував мінометами та дронами.

По Миколаївській громаді армія РФ вдарила з артилерії, а по Хотінській - з мінометів.