Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку тривають 15 боїв

Станом на 19.00 17 червня кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 89. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Покровському від початку доби зафіксували уже 37 бойових зіткнень. Сили оборони України успішно відбили 22 штурми, ще 15 боїв тривають. Ворог зазнає значних втрат, особливо у живій силі, – на цей час відомо про 290 мертвих та поранених окупантів. Підрахунок все ще триває.

На Харківському триває три боєзіткнення у районі Вовчанська. Загалом сьогодні тут та біля Липців зафіксовані дев’ять ворожих атак. За попередньою інформацією, окупанти втратили 111 осіб живої сили. Також українські військові знищили танк, бойову броньовану машину та 23 БпЛА противника.

П’ять разів цієї доби російські загарбники намагалися атакувати українські позиції на Времівському напрямку. Тривають бойові дії поблизу Старомайорського, Водяного і Урожайного.