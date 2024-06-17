У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Трамп погрожує згорнути допомогу Україні ще до того, "як зайде у Білий дім"
Трамп погрожує згорнути допомогу Україні ще до того, "як зайде у Білий дім"
​Криза на Покровському напрямку
​Криза на Покровському напрямку
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Саміт миру у тридцяти фото
Саміт миру у тридцяти фото
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку тривають 15 боїв

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 89. 

Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку тривають 15 боїв
Військова техніка ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 19.00 17 червня кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 89. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Покровському від початку доби зафіксували уже 37 бойових зіткнень. Сили оборони України успішно відбили 22 штурми, ще 15 боїв тривають. Ворог зазнає значних втрат, особливо у живій силі, – на цей час відомо про 290 мертвих та поранених окупантів. Підрахунок все ще триває.

На Харківському триває три боєзіткнення у районі Вовчанська. Загалом сьогодні тут та біля Липців зафіксовані дев’ять ворожих атак. За попередньою інформацією, окупанти втратили 111 осіб живої сили. Також українські військові знищили танк, бойову броньовану машину та 23 БпЛА противника.

П’ять разів цієї доби російські загарбники намагалися атакувати українські позиції на Времівському напрямку. Тривають бойові дії поблизу Старомайорського, Водяного і Урожайного.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies