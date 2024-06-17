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Протягом двох місяців у Криму уражено близько 15 систем ППО

Знищені десятки пускових установок, більше 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління.

Протягом двох місяців у Криму уражено близько 15 систем ППО
Російська військова техніка палає на аеродромі Бельбек у Криму
Фото: Крымский ветер/Telegram

Протягом двох місяців ЗСУ уразили в Криму близько 15 систем протиповітряної оборони окупантів.

Про це йдеться у інфографіці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Загальна кількість окремо уражених систем ППО – близько 15. Зокрема, уражені дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. 

Знищені десятки пускових установок зазначених систем, більше 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління.

"Збройні Сили України продовжують знищувати російських окупантів і наближають день звільнення українського Криму", додали у СтратКомі.

Інфорграфіка уражень ППО в Криму за два місяці
Фото: СтратКом
Інфорграфіка уражень ППО в Криму за два місяці

Одна із крайніх ворожих втрат сталався в ніч на 12 червня, коли українські війська атакували російські зенітні ракетні комплекси, які загарбники розгорнули у Криму. Йдеться про комплекси С-300 та С-400.

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