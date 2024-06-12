Вночі українські війська уразили два ЗРК в Криму, щодо третього уточнюють

В ніч на 12 червня українські війська атакували російські зенітні ракетні комплекси, які загарбники розгорнули у Криму. Йдеться про комплекси С-300 та С-400.
Про це інформує Генштаб.
"Цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя", – вказано у повідомленні.
Підтверджено влучання в районах цілей.
Зокрема, за результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радару інформація уточнюється.
Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів РФ.
В ніч на 10 червня Сили оборони України уразили зенітні ракетні комплекси ворога в різних районах тимчасово окупованому Криму. Захисники завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.