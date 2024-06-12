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Вночі українські війська уразили два ЗРК в Криму, щодо третього уточнюють

Знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радару інформація уточнюється. 

Вночі українські війська уразили два ЗРК в Криму, щодо третього уточнюють
ЗРК С-300, фото ілюстративне
Фото: http://topwar.ru

В ніч на 12 червня українські війська атакували російські зенітні ракетні комплекси, які загарбники розгорнули у Криму. Йдеться про комплекси С-300 та С-400.

Про це інформує Генштаб.

"Цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя", – вказано у повідомленні.

Підтверджено влучання в районах цілей.

Зокрема, за результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радару інформація уточнюється. 

Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів РФ.

В ніч на 10 червня Сили оборони України уразили зенітні ракетні комплекси ворога в різних районах тимчасово окупованому Криму. Захисники завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. 

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