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На фронті сьогодні вже відбулося 40 бойових зіткнень, тривають спроби загарбників атакувати Вовчанськ, – Генштаб

Зокрема, від початку доби в районі Вовчанська на Харківщині триває боєзіткнення. Ситуація контрольована.

На фронті сьогодні вже відбулося 40 бойових зіткнень, тривають спроби загарбників атакувати Вовчанськ, – Генштаб
Фото: Фейсбук / Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 98 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ про оперативну ситуацію станом на 10:00.

За уточненою інформацією, минулої доби ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні удари, із застосуванням чотирьох ракет, здійснив 59 авіаційних ударів (зокрема, скинув 98 КАБів) та близько 4000 обстрілів (112 з них із реактивних систем залпового вогню). 

Вчора українські Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 20 районів зосередження особового складу та техніки противника.

У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також ворог втратив дев'ять танків, 11 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, два засоби ППО, 19 БпЛА ОТР, дві ракети, 60 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки.

Вже сьогодні відбулося 40 бойових зіткнень. Окупанти здійснили один ракетний удар, п’ять авіаударів, скинувши вісім КАБів, та 623 обстріли позицій наших військ. Також ворог задіяв для ударів 68 дронів-камікадзе. 

Тривають спроби загарбників атакувати Вовчанськ на Харківському напрямку. Від початку доби в районі міста триває боєзіткнення. Ситуація контрольована. 

На Куп’янському напрямку спроба агресора атакувати в районі Петропавлівки зазнала невдачі. Напружена ситуація біля М’ясожарівки, де наразі триває бій.

За уточненою інформацією, минулої доби втрати ворога на Куп’янському напрямку склали: 86 осіб вбитими та пораненими, знищено сім автомобілів. Крім того, пошкоджено чотири гармати та три автомобілі.

На Лиманському напрямку точаться бої в районах Дружелюбівки, Невського та Серебрянського лісництва. Ситуація під контролем Сил оборони.

Вчора на даному напрямку ворог втратив 141 особу, один танк та два автомобілі.

На Сіверському напрямку напружена обстановка поблизу Спірного та Роздолівки, де від початку доби вже відбулося 11 боєзіткнень, з них два відбито без успіху для ворога, дев’ять - іще тривають.

Протягом минулої доби на Краматорському напрямку ворог втратив 64 особи, з них 25 – безповоротно. Наші захисники знищили танк та три автомобілі, пошкодили дев’ять гармат та дві одиниці автотранспорту росіян. 

На Покровському напрямку окупанти здійснюють спроби просунутись в районах Калинового, Новоолександрівки та Новопокровська. За сьогодні вже відбулося 10 атак наших позицій, три з яких успішно відбито. Бойові дії тривають.

Минулої доби на Покровському напрямку ворог втратив 235 осіб. Знищено дві ББМ, три гармати та три автомобілі. Також пошкоджено одну бойову броньовану машину, п’ять гармат, два автомобілі та наземну станцію управління БпЛА.

Агресор продовжує тиснути на наші позиції на Курахівському напрямку, в районах Красногорівки та Георгіївки. Ситуація контрольована, боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог двічі зазнав невдачі під час спроб витіснити українських захисників з позицій в районі Малої Токмачки. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків активних дій окупанти не проводили.

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