На Запоріжжі за добу обстрілів зазнали 15 населених пунктів, є повідомлення про руйнування житла

Впродовж доби окупанти 547 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 15 населених пунктів. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог завдав 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, Роботиному та П’ятихаткам.
206 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
23 обстріли з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Гуляйполе.
311 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Новоданилівки, Чарівного, Мирного, Гуляйпільського, Новокарлівки, Малих Щербаків та Степногірська.
Надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
Зазначимо, Росія атакувала Україну вночі "Кинджалами", "Іскандером", ракетами Х і дронами. Захисники збили 29 цілей із 30.