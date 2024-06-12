На Запоріжжі за добу обстрілів зазнали 15 населених пунктів, є повідомлення про руйнування житла

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

311 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Новоданилівки, Чарівного, Мирного, Гуляйпільського, Новокарлівки, Малих Щербаків та Степногірська.

23 обстріли з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Гуляйполе.

Ворог завдав 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, Роботиному та П’ятихаткам.

Впродовж доби окупанти 547 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 15 населених пунктів. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies