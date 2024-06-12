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Сирський: суттєвих змін в районі Кринок немає, наступ на Запорізькому напрямку "фактично без успіху"

Головком описав ситуацію на фронті. 

Сирський: суттєвих змін в районі Кринок немає, наступ на Запорізькому напрямку "фактично без успіху"
Олександр Сирський на східному напрямку
Фото: Головнокомандувач ЗСУ в Facebook

Росія продовжує ведення активних наступальних дій різної інтенсивності фактично по всьому фронту, основні зусилля зосереджує на Покровському та Курахівському напрямках. Тут ворог зосередив найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад, повідомив головнокомандувач Олександр Сирський за результатами роботи в військових частинах, які борються проти окупантів на східному фронті.

Важкі бої на цих напрямках тривають вже декілька місяців. Продовжуються бої в районах Часового Яру, Кліщіївки, Калинівки. 

"Противник намагається захопити ці населені пункти для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Словʼянська", – пояснив головком.

Він додав, що безуспішно ворог штурмує Білогорівку, "яка стала красномовним прикладом стійкості українського війська на Луганщині". 

"Противник рветься до Сіверська з двох напрямків, але кожного разу відкочується назад, залишаючи трупи своїх солдатів. На Харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, намагаючись просунутися вперед в глибину наших бойових порядків та створити так званий «пояс безпеки». У Вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків", – розповів Сирський.

На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали наступальні дії в районах Старомайорського та Роботиного, але "фактично без успіху". 

"В районі Кринки бої продовжувалися за утримання плацдарму та контролю островів, без суттєвих змін в стані та положенні сторін", – додав він.

Сирський зазначив, що в цих умовах для України дуже важливе утримання займаних рубежів та позицій, не допущення прориву оборони, максимальне знищення живої сили та техніки ворога. 

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