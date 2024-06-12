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З лінії фронту на Донеччині евакуювали 116 людей, у тому числі 24 дитини

Окупанти 15 разів обстріляли населені пункти області.

З лінії фронту на Донеччині евакуювали 116 людей, у тому числі 24 дитини
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Донецька ОВА

Протягом доби росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 116 людей, у тому числі 24 дитини.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Донецька ОВА
Наслідки обстрілу Донеччини

Станом на ранок 12 червня ситуація із обстрілами Донеччини така:

  • Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено 4 двоповерхівки у Гірнику, 6 приватних будинків у Курахівці та промзона у Кураховому.
  • Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Терни і Ямполівка. У Миколаївській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки. В Іллінівській громаді обстріляні околиці Довгої Балки.
  • Бахмутський район. У Торецьку пошкоджені 3 інфраструктурні об'єкти, у Північному — 14 приватних будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і 2 промислові споруди. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Напередодні на Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула, 9 отримали поранення.

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