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Сили оборони ліквідували за добу 980 окупантів

Українські оборонці знищили 2 засоби ППО ворога протягом доби. 

Сили оборони ліквідували за добу 980 окупантів
Бійці 3ОШБр
Фото: Пресслужба 3ОШБр

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Сили оборони знищили 844 засоби ППО ворога та 13 736 артилерійських систем.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 521830 (+980) осіб,
  • танків ‒ 7911 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15187 (+11) од,
  • артилерійських систем –  13736 (+46) од,
  • РСЗВ – 1099 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 844 (+2) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11042 (+19),
  • крилаті ракети ‒ 2280 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18736 (+60) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2290 (+2).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються. 

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