Сили оборони ліквідували за добу 980 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Сили оборони знищили 844 засоби ППО ворога та 13 736 артилерійських систем.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 521830 (+980) осіб,

танків ‒ 7911 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 15187 (+11) од,

артилерійських систем – 13736 (+46) од,

РСЗВ – 1099 (+0) од,

засоби ППО ‒ 844 (+2) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11042 (+19),

крилаті ракети ‒ 2280 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18736 (+60) од,

спеціальна техніка ‒ 2290 (+2).

Фото: Генштаб Втрати російських військ

Дані уточнюються.