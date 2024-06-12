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"Радіо Свобода": Саміт миру втрачає учасників

За інформацією видання, кількість країн, що підтвердили участь, скоротилася.

"Радіо Свобода": Саміт миру втрачає учасників
Фото: Facebook/Embassy of Switzerland in Ukraine

Видання "Радіо Свобода" із посиланням на двох дипломатів з Європейського Союзу, які знайомі з процесом підготовки Глобального саміту миру у Швейцарії, повідомило про скорочення кількості підтверджених учасників заходу.

Якщо раніше прибуття своєї делегації на подію, що відбудеться 15-16 червня поблизу Люцерна, планували 93 держави світу, то зараз таких налічується 78. 

При цьому невідомо, які саме країни і з яких причин вирішили відкликати свою згоду. Дипломати не виключають, що до них можуть доєднатися й інші.

    

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