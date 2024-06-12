"Радіо Свобода": Саміт миру втрачає учасників

Видання "Радіо Свобода" із посиланням на двох дипломатів з Європейського Союзу, які знайомі з процесом підготовки Глобального саміту миру у Швейцарії, повідомило про скорочення кількості підтверджених учасників заходу.

Якщо раніше прибуття своєї делегації на подію, що відбудеться 15-16 червня поблизу Люцерна, планували 93 держави світу, то зараз таких налічується 78.

При цьому невідомо, які саме країни і з яких причин вирішили відкликати свою згоду. Дипломати не виключають, що до них можуть доєднатися й інші.