Прикордонники з бригади “Помста” продовжують знищувати техніку й позиції російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зокрема, українські захисники знищили вразили чотири артилерійські установки: 122-мм гаубиці Д-30 та 152-мм гаубиці Д-20.

Також прикордонники вразили три вантажні військові автомобілі КАМАЗ-5350, Урал-4320 та кілька укриттів противника.

В ДПСУ зазначили, що всі ці цілі були вражені ударними дронами протягом зміни воїнами 3-го прикордонного загону ім. Героя України полковника Євгенія Пікуса.