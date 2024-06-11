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Українські прикордонники показали, як знищують російську техніку

Серед враженої техніки - чотири артустановки росіян.

Українські прикордонники показали, як знищують російську техніку
Український прикордонник за роботою
Фото: Скріншот з відео

Прикордонники з бригади “Помста” продовжують знищувати техніку й позиції російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зокрема, українські захисники знищили вразили чотири артилерійські установки: 122-мм гаубиці Д-30 та 152-мм гаубиці Д-20. 

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Також прикордонники вразили три вантажні військові автомобілі КАМАЗ-5350, Урал-4320 та кілька укриттів противника.

В ДПСУ зазначили, що всі ці цілі були вражені ударними дронами протягом зміни воїнами 3-го прикордонного загону ім. Героя України полковника Євгенія Пікуса. 

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