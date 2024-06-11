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Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ розповів, як формуватимуть підрозділи

20% становитимуть досвідчені командири, а 80% - рекрути.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ розповів, як формуватимуть підрозділи
Вадим Сухаревський
Фото: vinbazar.com

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський розповів, як відбуватиметься формування підрозділів новоствореного роду військ, передає АрміяInform.

За його словами, 20% становитимуть досвідчені командири з бойових підрозділів, а 80% хочуть набрати за рахунок рекрутингу.

"Ми опираємося на те, що точково будемо відбирати командирів, лідерів, ініціаторів процесів безпосередньо з військ. Ми ж з нуля таких не візьмемо. Ми намагаємося зробити так, аби не зірвати бойову готовність підрозділів, аби шкода була мінімальною", — сказав Сухаревський.

Він додав, що поточні підрозділи у бригадах і командуваннях залишатимуться на місцях. Командування Сил безпілотних систем надаватиме їм різноманітну підтримку.

"Підрозділи, які вже існують у бригадах, командуваннях, в різних родах та видах сил – це функції делегування та координації. В жодному разі ми не будемо перетягувати підрозділи з бойових бригад, які зараз знаходяться на фронті. Ми будемо їх підтримувати, посилювати та нарощувати їхні спроможності. Зокрема за рахунок частин безпосереднього підпорядкування командуванню", - наголосив командувач.

Сухаревський відзначив, що за останні місяці напрацювали чітку схему комунікації та співпраці з різними підрозділами, що уже приносить результат.

!Наприклад, на початку року палаючих НПЗ ми не бачили. А зараз це системний підхід. І практично кожного тижня з’являються гарні новини.  Це як раз результат нашої спільної діяльності", — розповів командувач.

Він додав, що вийти на бойові спроможності підрозділів повною мірою Сили безпілотних систем мають до кінця 2024 року. Зараз проходить навчання певна кількість пілотів, які потенційно увійдуть у нову структуру, а для рекрутингу мають відкрити декілька центрів.

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