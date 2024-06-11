На війні загинув український перформер та квір-митець Артур Сніткус

Військовослужбовець загинув 7 червня від час виконання бойового завдання на Донеччині.

7 червня, під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув україснкьий перформер, квір-митець Артур Сніткус. Йому було 36 років.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

"З глибоким сумом повідомляємо, що загинув під час захисту України воїн Сніткус Артур Романович (13.05.1988 р.н.). Герой віддав своє життя 7 червня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Співчуваємо всім рідним та близьким захисника", – написав Надал.

Про місце і час прощання із військовослужбовцем поки що нічого не відомо.

Фото: Natalia Martynenko Артур Сніткус