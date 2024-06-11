На війні загинув український перформер та квір-митець Артур Сніткус

7 червня, під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув україснкьий перформер, квір-митець Артур Сніткус. Йому було 36 років.
Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
"З глибоким сумом повідомляємо, що загинув під час захисту України воїн Сніткус Артур Романович (13.05.1988 р.н.). Герой віддав своє життя 7 червня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Співчуваємо всім рідним та близьким захисника", – написав Надал.
Про місце і час прощання із військовослужбовцем поки що нічого не відомо.
- Артур Сніткус проявляв себе як відкрита квір-персона, постійно долучався до мистецьких майстерень у Києві, Одесі та інших містах. Також був стилістом.
- Знявся у фільмі "Зсув" (2016) Олексія Радинського.
- Артур належав до київської спільноти "Джерело", а також створював електронну музику.