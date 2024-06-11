Україна просить обладнання із зупинених німецьких електростанцій і пряму фінансову підтримку

Україні потрібна допомога партнерів, аби відновити пошкоджені російськими обстрілами енергооб'єкти, тому наша держава розраховує на обладнання з тих німецьких електростанцій ,які зупинили роботу.

Про це на Конференції з відновлення України у Берліні сказав Володимир Зеленський.

"У коротшій перспективі ми повинні реалізувати також швидке й недороге відновлення всіх енергообʼєктів, які можливо зараз відновити. До зими – це так важливо до зими – протягом наступних трьох-чотирьох місяців. Ми знаємо, як це забезпечити. Від вас просимо обладнання з ваших зупинених електростанцій та пряму фінансову підтримку. Це дасть змогу відреагувати на ситуацію тут і зараз, зберегти нормальне життя", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив на важливості кредитів та інвестицій для розбудови в Україні сучасної енергетики, оскільки природна основа для цього вже є.

"Але без вашого кредитування та інвестицій ми не зможемо це реалізувати. І тут ідеться не про гранти, а про високодохідні інвестиції для ваших компаній, про великий ринок для вашого обладнання, про кредитні програми для ваших інституцій. Усе це разом із нами створить новий енергетичний фундамент, щонайменше десятки тисяч нових робочих місць і забезпечить і нам, і вам відчутне економічне зростання", - зазначив глава держави.

Також Україні цікавий досвід німецьких компаній у галузі газової генерації, відзначив Президент.

"Ще один елемент – це високоефективна, децентралізована, маневрена газова генерація. Яка розв’яже питання дефіциту енергії сьогодні, а завтра буде переведена на водень і балансуватиме нову «зелену» енергетику. Саме в цій галузі європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами", - наголосив Зеленський.