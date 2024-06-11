Зеленський у Німеччині: "Є нове рішення щодо ППО і не тільки Patriot"

Вололимир Зеленський і Олаф Шольц у Берліні 11 червня 2024 року

Україна із Німеччиною вийшли на нове рішення щодо систем протиповітряної оборони.

Як заявив Володимир Зеленський на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, "сьогодні є нове рішення щодо ППО і не тільки Patriot".

Після зустрічі на полях Конференції з відновлення України, яка відбувається у Берліні Зеленський назвав захід результативним і підкреслив, що ключовими темами є ППО і енергетика.

Фото: EPA/UPG

"Німеччина є лідером у допомозі Україні із захисту неба системами Patriot... Ми говорили сьогодні про ситуацію на фронті. Дуже детально говорили, дуже предметно, що можемо зробити найближчими місяцями", - сказав глава держави.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Також Зеленський повідомив, що на конференцію прибули українські урядовців, представники громад і бізнесу. "Зараз на кожному з рівнів ми маємо конкретні угоди, які будуть реалізовані заради більшого захисту життя України та українців", - додав Президент.