“Це те, що зараз дуже потрібно на передовій”, - “Українська команда” передала дрони 72 бригаді

72 бригада імені Чорних Запорожців вже майже два роки працює на Донецькому напрямку

«Українська команда» передала 72 окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців FPV-дрони. Про це повідомляється на Facebook-cторінці «Української команди».

«72 бригада імені Чорних Запорожців вже майже два роки перемелює орків на Донецькому напрямку. А до того її бійці боронили столицю та звільняли Київську область, брали участь у звільненні правобережжя Херсонщини», - йдеться у повідомленні волонтерського штабу.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала 112 бригаді на східний напрямок партію великих дронів-літаків та комплект спеціального обладнання для керування дронами – ретранслятор та катапульту.

Також повідомлялося, що військовослужбовець ЗСУ подарує свій автомобіль «Бентлі» одному з учасників збору на дрони, який проводить «Українська команда».