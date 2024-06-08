Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині
​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Уряд оновив умови бронювання працівників. Що змінилося
Уряд оновив умови бронювання працівників. Що змінилося
Бабак: Шкарлету в 2022 пропонували замінити ректорів вишів, які виїхали за кордон. Але більшість із них досі працюють
Бабак: Шкарлету в 2022 пропонували замінити ректорів вишів, які виїхали за кордон. Але більшість із них досі працюють
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
ГоловнаПолітика

Україна вважає за необхідне ратифікувати Римський статут

Ратифікація Риського статуту посилить тиск на Росію.

Україна вважає за необхідне ратифікувати Римський статут
Фото: Офіс президента

Українська влада вважає за необхідне ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, що дасть змогу посилити тиск на Росію, зокрема на відповідальність за воєнні злочини Кремля, йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра та Генеральний прокурор України Андрій Костін провели міжвідомчу нараду щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду. 

Обговорили необхідність ратифікації Римського статуту для збільшення зусиль України з притягнення до відповідальності російських злочинців, зміцнення дипломатичної позиції України, а також виконання євроінтеграційних і двосторонніх домовленостей.

"Учасники досягли згоди щодо відсутності ризиків, пов’язаних із ратифікацією: Україна вже визнала юрисдикцію суду", — зазначають у пресслужбі Офісу президента.

Міжнародний кримінальний суд доповнює національні системи кримінального правосуддя і приймає справи лише тоді, коли національні суди держави не можуть або не хочуть забезпечувати відповідальність за певні злочини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies