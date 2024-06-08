Україна вважає за необхідне ратифікувати Римський статут

Українська влада вважає за необхідне ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, що дасть змогу посилити тиск на Росію, зокрема на відповідальність за воєнні злочини Кремля, йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра та Генеральний прокурор України Андрій Костін провели міжвідомчу нараду щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Обговорили необхідність ратифікації Римського статуту для збільшення зусиль України з притягнення до відповідальності російських злочинців, зміцнення дипломатичної позиції України, а також виконання євроінтеграційних і двосторонніх домовленостей.

"Учасники досягли згоди щодо відсутності ризиків, пов’язаних із ратифікацією: Україна вже визнала юрисдикцію суду", — зазначають у пресслужбі Офісу президента.

Міжнародний кримінальний суд доповнює національні системи кримінального правосуддя і приймає справи лише тоді, коли національні суди держави не можуть або не хочуть забезпечувати відповідальність за певні злочини.