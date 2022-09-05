Євросоюз закликав Україну терміново ратифікувати Римський статут МКС

Європейський Союз закликав Україну якнайшвидше виконати зобов'язання щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це йдеться в спільному пресрелізі за підсумками 8-го засідання Ради асоціації між ЄС та Україною, передає Інтерфакс-Україна.

"Україна вважає, що її пропозиція щодо створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу за злочин агресії проти України має бути додатково вивчена. ЄС нагадав про зобов'язання України в рамках Угоди про асоціацію щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду та закликав Україну терміново виконати це зобов'язання", - йдеться в релізі.

Рада асоціації також рішуче засудила російську агресивну війну проти України.

"ЄС високо оцінив мужність і рішучість українського народу та його керівництва у його боротьбі за захист суверенітету, територіальної цілісності та свободи України та наголосив на своєму непохитному прагненні допомогти Україні реалізувати своє невід'ємне право на самооборону від російської агресії та побудувати мирне, демократичне та процвітаюче майбутнє. Він високо оцінив громадянське суспільство України за його незмінну ключову роль у розбудові стійкості України проти російської агресії", - наголошується в документі.

Також у Раді асоціації наголосили, що винних у порушенні прав людини, звірствах та воєнних злочинах, учинених в умовах російської війни проти України, та їхніх співучасників має бути притягнуто до відповідальності.

У ЄС заявили про підтримку інтенсивної роботи прокурора МКС та генерального прокурора України в цьому плані, гарантували фінансову підтримку та підтримку в розбудові інституційної спроможності цих зусиль.

Нагадаємо, раніше громадські організації України звернулися до президента та парламенту з закликом невідкладно ратифікувати Римський статут МКС.

2 березня 38 країн звернулося до МКС щодо негайного початку розслідування міжнародних злочинів в Україні, які вчиняє російська армія, що є найбільшим поданням в історії МКС. Прокурор МКС у той самий час заявив, що розпочне негайне розслідування.

Однак Україна досі не ратифікувала Статут МКС, що може створювати перешкоди у цих розслідуваннях і надалі в процесі суду. Ратифікація Римського статуту, наголошують в організації, дозволить Україні суттєво пришвидшити процедури роботи МКС.

Зазначимо, що у 2016 році президент Росії Володимир Путін підписав розпорядження про те, що Росія не стане учасником Римського статуту МКС.