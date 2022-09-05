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У Канаді 10 осіб загинули і 15 зазнали поранень під час нападу на громаду корінних народів

Двоє підозрюваних атакували людей в 13 різних локаціях. 

У Канаді 10 осіб загинули і 15 зазнали поранень під час нападу на громаду корінних народів
Фото: New York Times

Канадська поліція оголосила в розшук двох підозрюваних після атаки на громаду корінних народів у провінції Саскачеван, де щонайменше 10 людей загинули і 15 були поранені. Напад відбувся з ножами, пише New York Times.

Королівська канадська кінні поліція Саскачевана заявила, що багато жертв зазнали випадкових нападів у декількох місцях на території народу крі Джеймса Сміта в селі Велдон. Командир Королівської кінної поліції Ронда Блекмор сказала, що правоохоронці працюють на 13 місцях злочину, і можуть бути й інші жертви та поранені. 

Підозрюваними є 31-ріний Демієн Сандерсон і 30-річний Майлз Сандерсон, які, ймовірно, пересувались чорним Nissan Rouge, а потім могли змінити авто. 

Мотиви незрозумілі, але правоохоронці вважають, що деякі поранення були цілеспрямованими, деякі – випадковими.

Премʼєр-міністр Джастні Трюдо назвав теракти жахливими.

Крі – етнічні громади Північної Америки. Станом на 2015 рік у Саскачевані було зареєстровано близько 115 000 крі.

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