У Канаді 10 осіб загинули і 15 зазнали поранень під час нападу на громаду корінних народів

Канадська поліція оголосила в розшук двох підозрюваних після атаки на громаду корінних народів у провінції Саскачеван, де щонайменше 10 людей загинули і 15 були поранені. Напад відбувся з ножами, пише New York Times.

Королівська канадська кінні поліція Саскачевана заявила, що багато жертв зазнали випадкових нападів у декількох місцях на території народу крі Джеймса Сміта в селі Велдон. Командир Королівської кінної поліції Ронда Блекмор сказала, що правоохоронці працюють на 13 місцях злочину, і можуть бути й інші жертви та поранені.

Підозрюваними є 31-ріний Демієн Сандерсон і 30-річний Майлз Сандерсон, які, ймовірно, пересувались чорним Nissan Rouge, а потім могли змінити авто.

Мотиви незрозумілі, але правоохоронці вважають, що деякі поранення були цілеспрямованими, деякі – випадковими.

Премʼєр-міністр Джастні Трюдо назвав теракти жахливими.

Крі – етнічні громади Північної Америки. Станом на 2015 рік у Саскачевані було зареєстровано близько 115 000 крі.