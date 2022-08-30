Верховна Рада внесла зміни до бюджету для закупівлі газу на зиму

Планується отримання кредиту від Канади у розмірі понад 12 млрд гривень на закупівлю газу.

Верховна Рада України на засіданні 30 серпня проголосувала в цілому за закон України “Про внесення змін до закону України “Про державний бюджет України на 2022 рік”.

Про це LB.ua повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За закон в цілому проголосували 266 народних депутатів.

Як зазначено у пояснювальній записці, закон 7681 “розроблено з метою здійснення невідкладних заходів із забезпечення споживачів природним газом та сталого проходження опалювального сезону 2022-2023 років в умовах загальноєвропейської енергетичної кризи”.

Законом вносяться зміни до закону України “Про державний бюджет України на 2022 рік” в частині:

передбачення Міністерству енергетики України за загальним фондом нової бюджетної програми "Придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років" у сумі 12 700,0 млн гривень із джерелом покриття зазначених видатків шляхом збільшення за загальним фондом державного бюджету державних зовнішніх запозичень на відповідну суму;

визначення Кабінетом міністрів України суб’єкта господарювання для придбання природного газу коштом видатків передбачених за бюджетною програмою “Придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років”.

зобов’язання визначеному Кабінетом міністрів України суб’єкту господарювання після реалізації природного газу, придбаного коштом видатків передбачених за бюджетною програмою “Придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років”, перерахувати кошти від такої реалізації до державного бюджету;

забезпечення Міністерством енергетики України разом з визначеним Кабінетом міністрів України суб’єктом господарювання обліку зазначеного природного газу.

“Фінансування відповідних видатків передбачається здійснювати шляхом збільшення за загальним фондом державного бюджету державних зовнішніх запозичень на суму 12 700,0 млн гривень”, – наголошують в законі.

У висновку ГНЕУ до закону нагадали: голова уряду Денис Шмигаль повідомив 17 серпня про отримання Україною 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону. А за інформацією Мінфіну до державного бюджету надійшло 450 млн канадських доларів (екв. 350 млн доларів США) кредиту від Канади на пільгових умовах (строк погашення – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних).