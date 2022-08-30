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Накопичили 2 млн тонн вугілля і 13 млрд кубів газу, - Шмигаль про підготовку України до зими

"Українські шахти працюють 24/7. Формуємо всі можливі резерви".

Накопичили 2 млн тонн вугілля і 13 млрд кубів газу, - Шмигаль про підготовку України до зими
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про підготовку України до опалювального сезону.

На сьогоднішньому засіданні уряду він зазначив, що станом на кінець серпня вдалося накопичити на складах 2 мільйони тонн вугілля. 

"Це майже утричі більше, ніж на відповідну дату минулого року. Українські шахти працюють 24/7. Формуємо всі можливі резерви", - додав Шмигаль.

Прем'єр також повідомив, що у підземні сховища вже закачали 13 млрд кубометрів газу. Тільки за серпень встигли закачати мільярд "кубів".

Крім цього, уряд веде переговори з іноземними партнерами, аби ті виділили кошти на придбання блакитного палива.

"Зокрема, уряд Норвегії планує виділити щонайменше 200 млн євро на відповідну підтримку України. Водночас ми говоримо і про передачу фізичних об’ємів газу, а не лише про кошти на його закупівлю на європейських біржах", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, учора Володимир Зеленський на конференції "Шельфу північних морів" закликав європейських партнерів скористатися українськими газосховищами.

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