​Тривають бої за Кодему на Донеччині, росіяни наступають з декількох напрямків, - Генштаб

Росіяни намагаються з декількох напрямків одночасно встановити контроль над населеним пунктом Кодема, що на Донеччині. Тривають бої.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Території біля Кодеми, а також Бахмута, Соледара, Білогорівки, Зайцевого, що на Бахмутському напрямку, російські окупанти обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії. Також рашисти завдали ракетного удару по Костянтинівці.

На цьому ж керунку загарбники намагалися просунутися у напрямках Зайцевого, Веселої Долини та Бахмута, та успіху не мали і відійшли.

В українському командуванні додали, що Росія посилює угрупування військ на Донецькому напрямку. Також продовжує переміщення частин третього армійського корпусу на тимчасово окуповані території Запорізької та Харківської областей.

Водночас росармія продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донеччини, а також утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

За даними Генштабу, ситуація на фронті станом на 18.00 30 серпня така:

на Сіверському росіяни здійснили артилерійські обстріли по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області та Нововасилівка, Бачівськ, Старикове, Піски і Миропільське Сумської області;

росіяни здійснили артилерійські обстріли по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області та Нововасилівка, Бачівськ, Старикове, Піски і Миропільське Сумської області; на Слобожанському окупанти ведуть бойові дії, щоб утримати зайняті рубежі;

окупанти ведуть бойові дії, щоб утримати зайняті рубежі; на Харківському рашисти обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Адамівки, Харкова, Хрестища, Байрака, Олександрівки, Мазанівки, Удів, Борщової, Великої Комишувахи, Світличного, Костянтинівки та Руської Лозової. Задіяли авіацію для удару біля Гусарівки;

рашисти обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Адамівки, Харкова, Хрестища, Байрака, Олександрівки, Мазанівки, Удів, Борщової, Великої Комишувахи, Світличного, Костянтинівки та Руської Лозової. Задіяли авіацію для удару біля Гусарівки; на Слов’янському підрозділи росармії продовжували обстріли зі ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Пришиба, Гусарівки та Краснопілля. Також окупанти спробували наступати у напрямку Шнурків, зазнали вогневого ураження та відійшли;

підрозділи росармії продовжували обстріли зі ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Пришиба, Гусарівки та Краснопілля. Також окупанти спробували наступати у напрямку Шнурків, зазнали вогневого ураження та відійшли; на Донецькому Росія посилює угруповання військ на Курахівському напрямку за рахунок перегрупування окремих підрозділів зі складу Центрального військового округу. Тим часом Сили оборони України ведуть позиційні бої, щоб покращити тактичне положення по лінії зіткнення;

Росія посилює угруповання військ на Курахівському напрямку за рахунок перегрупування окремих підрозділів зі складу Центрального військового округу. Тим часом Сили оборони України ведуть позиційні бої, щоб покращити тактичне положення по лінії зіткнення; на Краматорському рашисти завдали вогневого ураження по районах Богородичного, Слов’янська, Григорівки, Спірного, Переїзного та Виїмки. Удари росавіації зафіксовано біля Григорівки та Пришиба;

рашисти завдали вогневого ураження по районах Богородичного, Слов’янська, Григорівки, Спірного, Переїзного та Виїмки. Удари росавіації зафіксовано біля Григорівки та Пришиба; на Авдіївському окупанти здійснювали мінометні та артилерійські обстріли неподалік Марʼїнки, Веселого, Опитного та Новомихайлівки. Наступальними та штурмовими діями намагалися покращити тактичне положення у напрямках Опитного, Авдіївки, Первомайського і Красногорівки, але зазнали значних втрат і відступили;

окупанти здійснювали мінометні та артилерійські обстріли неподалік Марʼїнки, Веселого, Опитного та Новомихайлівки. Наступальними та штурмовими діями намагалися покращити тактичне положення у напрямках Опитного, Авдіївки, Первомайського і Красногорівки, але зазнали значних втрат і відступили; на Новопавлівському загарбники обстрілювали території поблизу Павлівки, Пречистівки, Новоукраїнки та Новополя;

загарбники обстрілювали території поблизу Павлівки, Пречистівки, Новоукраїнки та Новополя; на Запорізькому ворог завдав вогневого ураження по обʼєктах в районах населених пунктів Новопрокопівка, Роботине, Червоне, Гуляйполе, Новоандріївка, Залізничне, Копані, Зелене Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Кам’янське, Оріхів, Степове та Ольгівське. Авіація РФ діяла неподалік Новоданилівки та Новосілки;

ворог завдав вогневого ураження по обʼєктах в районах населених пунктів Новопрокопівка, Роботине, Червоне, Гуляйполе, Новоандріївка, Залізничне, Копані, Зелене Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Кам’янське, Оріхів, Степове та Ольгівське. Авіація РФ діяла неподалік Новоданилівки та Новосілки; на Південнобузькому росіяни обстріляли райони населених пунктів Олександрівка, Новоселівка, Любомирівка, Степова Долина, Новогригорівка, Киселівка, Широке, Первомайське, Калинівка, Андріївка, Лозове, Шевченкове, Білоусове, Зарічне, Князівка, Ольгине та Зеленодольськ. Також вороги завдали авіаударів біля Андріївки, Давидового Броду, Осокорівки та Потьомкиного. Ракетними ударами окупанти продовжують нищити цивільні об’єкти Миколаєва. Водночас під прикриттям інфраструктури атомної електростанції росартилерія активізувала обстріли районів населених пунктів Нікополь та Олексіївка;

росіяни обстріляли райони населених пунктів Олександрівка, Новоселівка, Любомирівка, Степова Долина, Новогригорівка, Киселівка, Широке, Первомайське, Калинівка, Андріївка, Лозове, Шевченкове, Білоусове, Зарічне, Князівка, Ольгине та Зеленодольськ. Також вороги завдали авіаударів біля Андріївки, Давидового Броду, Осокорівки та Потьомкиного. Ракетними ударами окупанти продовжують нищити цивільні об’єкти Миколаєва. Водночас під прикриттям інфраструктури атомної електростанції росартилерія активізувала обстріли районів населених пунктів Нікополь та Олексіївка; корабельне угруповання РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання розвідки та блокування цивільного судноплавства.

Нагадаємо, нині внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва загинула людина, ще одна отримала поранення.

Тим часом російські війська вдруге за день обстрілюють Харків.