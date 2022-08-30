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​Львівський суд обрав запобіжний захід волонтерам, яких звинувачують у продажу автомобілів, завезених для ЗСУ

Йдеться про Jeep Grand Cherokee, Nissan X-Trail, Hyundai Terracan та Nissan Navara, які волонтери, за версією слідства, начебто продали за 20,7 тис. євро. 

Дзиндра та Музичук під час засідання
Фото: Іван Станіславський
Дзиндра та Музичук під час засідання

30 серпня Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для львівського художника Олеся Дзиндри та волонтера Юрія Музичука. 

Правоохоронні органи звинуватили фігурантів у продажу автомобілів, які завозили з-за кордону з нульовим розмитненням як гуманітарну допомогу. Дзиндрі та Музичуку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 201−2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) КК України. 

Йдеться про чотири авто (Jeep Grand Cherokee, Nissan X-Trail, Hyundai Terracan та Nissan Navara), які волонтери, за версією слідства, продали за 20,7 тис. євро.

Олесь Дзиндра - відомий львівський художник, засновник «Музею ідей». Підтримати митця під стіни Галицького районного суду прийшли колеги, знайомі та просто пересічні львів’яни, впевнені у його непричетності до махінацій.

Олесь Дзиндра
Фото: Іван Станіславський
Олесь Дзиндра

На підтримку митця висловився історик та публіцист Богдан Шумилович.

"Це людина, яка більше віддає, ніж бере. Одразу коли почалась війна, він поринув у допомогу, приймав цілі групи біженців і фактично годував їх безплатно пів року. СБУ підіслала спеціальну людину, яка влаштувала провокацію, щоб сфабрикувати ці безглузді звинувачення. Вони підкинули якісь гроші й інкримінують що ті торгували машинами, які ж самі купували. Це абсурд. Ми всі тут щоб відстояти людей, які щось роблять", - сказав Шумилович.

"Олеся знаю років 40. Ніколи не було підстав сумніватися в його чесності. Прийшов сюди, щоб підтримати та висловитися на його захист, буде прикро, якщо суд винесе несправедливе рішення, бо це непоодиноке явище, здається, хтось хоче дискредитувати волонтерський рух", - зазначив публіцист, політолог, головний редактор Інтернет-газети «Збруч» Орест Друль.

Юрій Музичук
Фото: Іван Станіславський
Юрій Музичук

За підсумками засідання Галицький суд відпустив Олеся Дзиндру та Юрія Музичука під особисті зобов’язання з вилученням документів, які можуть дозволити виїзд за межі України.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Дзиндра
Фото: Іван Станіславський
Дзиндра

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, учора в Офісі генпрокурора повідомили, що встановлюється причетність також інших осіб до вчинення зазначеного злочину.

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