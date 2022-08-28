На Одещині поліцейські затримали злочинну групу, яка вчиняла розбійні напади на підприємців, - МВС

До складу злочинної групи входили п’ятеро жителів Одеського району віком від 37-ми до 53-х років.

В Одеській області знешкоджено злочинців, які здійснювали розбійні напади на підприємців.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"До складу злочинної групи входили п’ятеро жителів Одеського району віком від 37-ми до 53-х років, раніше судимих за майнові злочини. До кожного нападу спільники ретельно готувалися, вживали заходів конспірації", - йдеться у повідомленні.

Спільники діяли за чітко сформованим сценарієм. Вони проникали до житлових будинків шляхом віджиму металопластикових вікон, погрожували господарям зброєю, зв'язували мотузками, одягали на голови наволочки, нещадно били, допоки постраждалі не віддавали гроші та ювелірні вироби.

В МВС повідомили, що викрили та затримали злочинців оперативники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області за силової підтримки спецпідрозділу "КОРД".

Раніше одеська поліція повідомила про підозру учаснику ОЗГ, що здійснював махінації з нерухомістю.