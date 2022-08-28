На київському Подолі відкрили мурал "Привид Києва"
На київському Подолі відкрили мурал "Привид Києва"
Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
СБУ за державну зраду затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів власної служби (уточнено)
СБУ за державну зраду затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів власної служби (уточнено)
Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
Все по 10%: нова версія податкової реформи
Все по 10%: нова версія податкової реформи
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
ППО. Дивись угору
ППО. Дивись угору
ГоловнаПраво

На Одещині поліцейські затримали злочинну групу, яка вчиняла розбійні напади на підприємців, - МВС

До складу злочинної групи входили п’ятеро жителів Одеського району віком від 37-ми до 53-х років.

На Одещині поліцейські затримали злочинну групу, яка вчиняла розбійні напади на підприємців, - МВС
Фото: Національна поліція

В Одеській області знешкоджено злочинців, які здійснювали розбійні напади на підприємців.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"До складу злочинної групи входили п’ятеро жителів Одеського району віком від 37-ми до 53-х років, раніше судимих за майнові злочини. До кожного нападу спільники ретельно готувалися, вживали заходів конспірації", - йдеться у повідомленні.

Спільники діяли за чітко сформованим сценарієм. Вони проникали до житлових будинків шляхом віджиму металопластикових вікон, погрожували господарям зброєю, зв'язували мотузками, одягали на голови наволочки, нещадно били, допоки постраждалі не віддавали гроші та ювелірні вироби.

В МВС повідомили, що викрили та затримали злочинців оперативники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області за силової підтримки спецпідрозділу "КОРД".

Раніше одеська поліція повідомила про підозру учаснику ОЗГ, що здійснював махінації з нерухомістю.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також