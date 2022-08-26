Командиру спецзагону “Ахмат” Російської гвардії Росії, який керував військовою операцією із захоплення міст Луганщини, повідомлено про підозру.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Йому інкриміновано вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Спецпідрозділ очолював особисто помічник голови Чеченської республіки РФ. У 2011-2021 роках він був заступником міністра внутрішніх справ Чечні.

“На виконання наказу керівництва країни-агресора у березні-червні 2022 року військові спецзагону у складі розвідгруп заходили в населені пункти Луганщини. Вони масовано обстрілювали з важкого озброєння позиції ЗСУ для просування окупаційних військ ЗС РФ та незаконних збройних формувань так званих “ЛДНР” на територію Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська”, – йдеться у повідомленні.

Кінцева мета окупаційних військ – захоплення цих міст, яка в результаті ворожих атак була досягнута.

Командир “Ахмату” публічно звітував перед головою Чеченської Республіки та вищим керівництвом РФ про “успіх денацифікації” на східному фронті. Для показовості такі відеозвернення переважно записувалися біля або безпосередньо в адмінприміщеннях державних структур регіону.

Нагадаємо, як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, у Чечні триває формування і підготовка чотирьох батальйонів для відправки на війну в Україні.