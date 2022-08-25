ДБР повідомило про підозру ексзаступнику голови правління "Євробанку"

Працівники ДБР повідомили про підозру одному з ексзаступників голови правління ПАТ КБ "Євробанк", який причетний до розкрадання 420 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Службові особи банку шляхом укладання підробних договорів купівлі-продажу цінних паперів, кредитних та іпотечних договорів, договорів задоволення вимог іпотекодержателя з підконтрольними фіктивними підприємствами заволоділи грошовими коштами вкладників та майном "Євробанку" на суму понад 420 млн грн", - йдеться в повідомленні бюро.
Для надання фіктивним договорам вигляду законної діяльності, серед іншого, як заставне майно використовувалися земельні ділянки та офісні приміщення, вартість яких умисно завищена більш ніж у сім разів.
Одному із керівників "Євробанку" повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191 КК України). Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Встановлюється причетність інших працівників банку до вчинення вказаних злочинів.
Крім того, у якості забезпечення відшкодування завданих збитків у кримінальному провадженні накладено арешт і передано в АРМА об’єкти кримінально-протиправних дій та рухоме й нерухоме майно, що придбане коштом, набутим внаслідок вчинення кримінального правопорушення. З-поміж іншого це:
- частки в статутних капіталах 4-х юридичних осіб;
- 130 автомобілів, у тому числі преміумкласу;
- 98 об’єктів нерухомого майна (квартири, земельні ділянки, офісні приміщення тощо).
Загальна вартість переданого майна встановлюється.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.
Нагадаємо, всередині червня НБУ визнав Євробанк неплатоспроможним. Через втрату ліквідності банк перестав виконувати вчасно операції клієнтів.