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ДБР повідомило про підозру військовослужбовцям РФ, які тероризували цивільне населення в Бородянці та Макарові

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

ДБР повідомило про підозру військовослужбовцям РФ, які тероризували цивільне населення в Бородянці та Макарові
Фото: ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям 37-ї окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної зірки бригади, 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ (військова частина 69647 с. Кяхта, Бурятія).

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Ці військові тероризували та знущалися із цивільного населення селищ Бородянка та Макарів Київської області на початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами бюро, військовослужбовці окупаційних військ не тільки використовували цивільне населення для прикриття "живим" щитом, а й застосовували проти нього тортури, жорстоке поводження та інші акти насильства.

Крім того, вони вчиняли мародерство та неодноразово здійснювали обстріли житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури вказаних населених пунктів.

За цими фактами, двом російським окупантам повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Ідентифікація інших військових злочинців російської армії та документування їхніх злочинів триває.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно військового РФ, який на Київщині утримував людей у підвалі без їжі та води.

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