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СБУ заблокувала гаманець російського "волонтера", який збирав кошти для армії РФ

СБУ обіцяє подібну участь усім російським спонсорам війни в Україні.

СБУ заблокувала гаманець російського "волонтера", який збирав кошти для армії РФ
Фото: Пресслужба СБУ

За ініціативою СБУ заблоковано віртуальний криптогаманець громадянина РФ, який спонсорує російську війну в Україні. Росіянин називає себе волонтером і від початку повномасштабного вторгнення РФ збирає гроші на потреби армії загарбників.

Про це повідомляє пресслужба СБУ на офіційному Telegram-каналі.

"На момент блокування на його рахунку накопичилося понад 800 тис. у гривневому еквіваленті. Наразі ці кошти заарештовано і вирішується питання про їхнє відслідковування та виведення в українську юрисдикцію", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що арешт вдалося реалізувати завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі СБУ, та сприянню іноземних криптокомпаній.

Встановлено, що значну частину пожертв зловмисник спрямовував на купівлю військового спорядження бойовикам терористичних організацій "ЛДНР".

"Від початку широкомасштабного вторгнення РФ "волонтер" просував у соцмережах ідею про необхідність фінансової допомоги учасникам незаконних збройних формувань. Для цього регулярно створював тематичний фото і відеоконтент, поширював аналогічні дописи своїх однодумців та звітував про використання зібраних коштів", – інформує спецслужба.

Спонсору терористів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) КК України.

Раніше ДБР заблокувало криптовалютні акаунти росіян, які обходили санкції.

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