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Опалювальний сезон буде по-різному проходити в тилових областях та біля лінії зіткнення, – Мінрегіон

Близько 70% об’єктів ЖКГ вже готові до опалювального сезону. 

Опалювальний сезон буде по-різному проходити в тилових областях та біля лінії зіткнення. Про це йдеться у відповіді Міністерства розвитку громад та територій на запит LB.ua щодо готовності до опалювального сезону в різних областях.

"Можливий різний рівень уражень і різні можливості для відновлення пошкоджених об’єктів. Наприклад, у Нікополі та Бахмуті наразі підготовка до опалювального сезону, зокрема проведення відновлювальних робіт, ускладнена через обстріли, а у Києві, Житомирі, Львові – відбувається планово", – йдеться в повідомленні.

Так, LB.ua отримав від Міністерства розвитку громад та територій України конкретні цифри по житлу і соціальних об’єктах.

Станом на 23 серпня:

  • підготовлено до роботи 13 751 котельня (або 72,3% від запланованих
  • 19 020 котелень);
  • виконано ремонт або заміну водопровідних мереж 823,6 км із
  • запланованих 1 176,3 км (70%);
  • фактично підготовлено 99 155 будинків з 151 165 будинків (72,2% від запланованого).

Також підготовлено 23 254 соціальних об’єкти, або 70,1%, із них:

  • 8 339 дошкільних навчальних закладів, або 69%;
  • 9 784 заклади освіти, або 70,6%;
  • 5 131 заклад охорони здоров’я, або 71%.

Близько 70% об’єктів ЖКГ вже готові до опалювального сезону. 

За темою: Змерзнем чи ні? Як підготуватися до опалювального сезону

Нагадаємо, уряд прогнозує, що ближче до зими 500 тис. людей перемістяться зі східних та південних регіонів. Нині зосередили зусилля на евакуації з Донецької області.

Як попереджала віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук, частина міст та сіл Запорізької, Херсонської та Харківської областей взимку можуть залишитися без світла та опалення.

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