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Держдеп має інформацію про активізацію Росією ударів по цивільній інфраструктурі України, – посольство США

Дипустанова продовжує закликати американських громадян виїхати з України з міркувань безпеки. 

Держдеп має інформацію про активізацію Росією ударів по цивільній інфраструктурі України, – посольство США
Фото: ВМС ЗС України

Державний департамент США володіє інформацією про активізацію Росією зусиль щодо ударів по цивільній інфраструктурі та державних обʼєктах України найближчими днями.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Києві.

"Російські удари несуть постійну загрозу для цивільного населення та інфраструктури. Посольство США закликає своїх громадян виїхати з України зараз, використовуючи доступні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", – йдеться у повідомленні. 

Американське посольство закликало громадян США виїхати з України ще до початку повномасштабного вторгнення і протягом великої війни оновлює це застереження. 

Посольство також радить перебувати в укриттях під час повітряної тривоги. У разі перебування в будинку чи будівлі варто перейти на найнижчий поверх з найменшою кількістю зовнішніх стін, вікон, сісти біля внутрішньої стіни. На вулиці радять негайно шукати сховище, якщо це неможливо – лягти на землю, закрити голову руками. 

Про те, що ворожа армія напередодні Дня Незалежності чинитиме провокації та може посилити обстріли мирних мешканців, попереджала і українська влада. КМДА попередила, що ворог може бити по обʼєктах інфраструктури та прилеглих житлових масивах. 

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