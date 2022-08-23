Росіяни почали будувати плавучий міст біля пошкодженого Антонівського мосту, – Міноборони Британії

На минулих вихідних російські військові почали перекидати баржі на позиції для будівництва масивного плавучого мосту через Дніпро, поруч з пошкодженим Антонівським автодорожнім мостом.
Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Зазначається, що переправа має бути ключовою сполучною ланкою між окупованим Росією Херсоном і сходом.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 August 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 23, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/Af2CVZuddF
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Xey2dXYcfp
Протягом декількох тижнів російські війська покладалися на поромну переправу через водний шлях. Якщо Росії вдасться добудувати імпровізований міст, це збільшить пропускну здатність порівняно з поромною переправою.
Однак, плавучий міст також буде вразливий для українських наступальних дій.
Нагадаємо, учора Збройні сили України знову вдарили по Антонівському мосту в Херсонській області. Наприкінці липня ЗСУ кілька разів завдали точкових ударів по Антонівському автомобільному та залізничному мостах, чим зруйнували логістичні й транспортні шляхи російських військ.