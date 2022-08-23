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Росіяни почали будувати плавучий міст біля пошкодженого Антонівського мосту, – Міноборони Британії

Новий міст також буде вразливий для українських наступальних дій.

Росіяни почали будувати плавучий міст біля пошкодженого Антонівського мосту, – Міноборони Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

На минулих вихідних російські військові почали перекидати баржі на позиції для будівництва масивного плавучого мосту через Дніпро, поруч з пошкодженим Антонівським автодорожнім мостом.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що переправа має бути ключовою сполучною ланкою між окупованим Росією Херсоном і сходом.

Протягом декількох тижнів російські війська покладалися на поромну переправу через водний шлях. Якщо Росії вдасться добудувати імпровізований міст, це збільшить пропускну здатність порівняно з поромною переправою.

Однак, плавучий міст також буде вразливий для українських наступальних дій.

 

Нагадаємо, учора Збройні сили України знову вдарили по Антонівському мосту в Херсонській області. Наприкінці липня ЗСУ кілька разів завдали точкових ударів по Антонівському автомобільному та залізничному мостах, чим зруйнували логістичні й транспортні шляхи російських військ.

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