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Унаслідок обстрілу двох районів Дніпропетровщини загинула жінка, двоє людей дістали поранення

Пошкоджені будинки, газогін, водогін, лінії електропередач.

Унаслідок обстрілу двох районів Дніпропетровщини загинула жінка, двоє людей дістали поранення
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Минулої ночі російська армія знову гатила по Криворізькому і Нікопольському районах Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“По Криворізькому ударили “ураганами”. У Зеленодольській громаді росіяни убили 45-річну жінку. Її чоловік поранений. Він у лікарні. Будинок родини понівечений”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Зазначається, що тричі за ніч ворог накрив вогнем Нікопольський район. По Марганецькій громаді двічі стріляла російська важка артилерія. Туди прилетіли 13 снарядів. У Марганці постраждали двоє жінок – 61 та 63 років. Одна з них госпіталізована. Її стан медики оцінюють як середній. У місті пошкоджені шість будинків, газогін та водогін.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

По Червоногригорівській громаді теж била ворожа артилерія. Понівечені з десяток будинків та лінія електропередач. Без світла залишилося до 1 000 людей. Минулося без загиблих та поранених.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

 

Нагадаємо, вчора вночі окупанти обстріляли три райони Дніпропетровщини. Сталося п’ять пожеж, є поранені. Зруйновані або пошкоджені будинки, дитячий садок, магазини, аптеки, будівля суду, лінія електропередач.

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