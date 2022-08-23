Минулої ночі російська армія знову гатила по Криворізькому і Нікопольському районах Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“По Криворізькому ударили “ураганами”. У Зеленодольській громаді росіяни убили 45-річну жінку. Її чоловік поранений. Він у лікарні. Будинок родини понівечений”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Зазначається, що тричі за ніч ворог накрив вогнем Нікопольський район. По Марганецькій громаді двічі стріляла російська важка артилерія. Туди прилетіли 13 снарядів. У Марганці постраждали двоє жінок – 61 та 63 років. Одна з них госпіталізована. Її стан медики оцінюють як середній. У місті пошкоджені шість будинків, газогін та водогін.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

По Червоногригорівській громаді теж била ворожа артилерія. Понівечені з десяток будинків та лінія електропередач. Без світла залишилося до 1 000 людей. Минулося без загиблих та поранених.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Нагадаємо, вчора вночі окупанти обстріляли три райони Дніпропетровщини. Сталося п’ять пожеж, є поранені. Зруйновані або пошкоджені будинки, дитячий садок, магазини, аптеки, будівля суду, лінія електропередач.