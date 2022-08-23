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На півдні ЗСУ знищили комплекси “Бук” та “Сані” окупантів

Також ліквідовано 17 російських військових.

На півдні ЗСУ знищили комплекси “Бук” та “Сані” окупантів
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

На півдні Збройні сили України протягом доби ліквідували 17 окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також знищено зенітно-ракетний комплекс “Бук” та буксирований мінометний комплекс “Сані” 120 мм калібру окупантів.

Окрім того, ворог втратив п’ять одиниць автомобільної та броньованої техніки.

“Наші авіаційні удари по опорному пункту, районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, складах боєприпасів та по засобах протиповітряної оборони окупантів, мали переконливий результат”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення по 22 серпня загальні бойові втрати російської армії орієнтовно склали 45 400 військових

21 серпня ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів, сім танків, один гелікоптер і багато іншої військової техніки.

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