На півдні ЗСУ знищили комплекси “Бук” та “Сані” окупантів

На півдні Збройні сили України протягом доби ліквідували 17 окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також знищено зенітно-ракетний комплекс “Бук” та буксирований мінометний комплекс “Сані” 120 мм калібру окупантів.

Окрім того, ворог втратив п’ять одиниць автомобільної та броньованої техніки.

“Наші авіаційні удари по опорному пункту, районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, складах боєприпасів та по засобах протиповітряної оборони окупантів, мали переконливий результат”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення по 22 серпня загальні бойові втрати російської армії орієнтовно склали 45 400 військових.

21 серпня ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів, сім танків, один гелікоптер і багато іншої військової техніки.