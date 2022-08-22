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Дві країни ЄС не постачають Україні зброю, - Кулеба

Одна з них має нейтральний статус.

Дві країни ЄС не постачають Україні зброю, - Кулеба
Фото: Макс Требухов

Серед всіх країн Євросоюзу лише дві - Австрія і Угорщина - досі не поставляють Україні зброю для захисту від російської агресії. 

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

"За виключенням Угорщини і Австрії, як нейтральної країни, зараз для жодної країни Європи постачання зброї в Україну не є табу, хоча було таким. Тому питання не в тому, що вони проти, питання в тому, що коли вони за, але в практичній площині з'являється багато різних речей, аргументів і дискусій", - розповів Кулеба.

Він підкреслив, що дискусії західних партнерів про те, яку зброю та коли передавати Україні, коштують нам щоденних втрат на фронті.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову на тему постачання зброї для нашої держави.

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