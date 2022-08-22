Головне за день. Понеділок, 22 серпня

Полк "Азов" поширив заяву щодо теракту проти доньки російського пропагандиста Олександра Дугіна.

Азовці наголосили, що жінка, чиє ім'я та військове посвідчення оприлюднила ФСБ РФ у своєму звіті про розслідування смерті Дугіної, не має жодного відношення до полку і ніколи не належала до підрозділу.

"Так званий документ, яким спецслужби росії намагаються довести причетність "Азову" до підриву авто Дарини Дугіної, насправді є не більш ніж черговою "візитівкою Яроша". А сам теракт – це підготовка до "трибуналу" над азовцями. Адже таким чином росія підігріває суспільну думку своїх громадян щодо "необхідності" такого судилища", - наголосили військові.

У полку "Азов" закликали "усіх, в чиїх силах це зупинити, зробити все можливе, щоб так званого "трибуналу" не відбулося".

Нагадаємо, учора у Підмосков'ї вибухнуло авто, в якому за кермом перебувала донька путінського пропагандиста та ідеолога рашизму Олександра Дугіна - Дар'я Дугіна.

ФСБ РФ блискавично знайшло "винуватицю", якою нібито виявилася громадянка України Наталія Вовк. За версією російської спецслужби, жінка після вибуху авто Дугіної начебто виїхала в Естонію. Тепер Росія заявляє, що вимагатиме від цієї країни видачі "підозрюваної".

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Росія зосереджує основні зусилля на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Окупанти вели безуспішні штурмові дії біля Соледара, Кодеми та Зайцевого на Бахмутському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 21 серпня – у нашій новині.

Майже 9000 українських героїв загинули у війні проти Росії. Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив на форумі "Захисники. Перекличка".

"У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, – наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже дев'яти тисяч героїв, які загинули", – заявив він.

Нагадаємо, що кількість загиблих від рук росіян цивільних українців остаточно невідома. Станом на середину червня в ООН повідомляли про 4509 загиблих мирних мешканців України, насправді жертв може бути набагато більше.

Україна, Естонія, Угорщина, Литва, Латвія, Польща, Румунія і Словаччина започаткували новий формат – "Київську ініціативу".

Новий формат розглядається як майданчик для обговорення спільних безпекових викликів для регіону.

Планується, що зустрічі "Київської ініціативи" будуть проходити щомісяця в форматі відео. Коло учасників може розширюватися.

Цьогорічний саміт Кримської платформи, який проходитиме 23 серпня в онлайн-форматі, матиме найширше міжнародне представництво, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Минулоріч із 46 делегацій 15 були представлені на рівні глав держав, урядів та парламентів і ще три – на рівні керівників міжнародних інституцій. Станом на зараз участь в другому саміті Міжнародної Кримської платформи підтвердили вже близько 60 країн і міжнародних організацій. Серед них близько 40 на рівні президентів та прем’єр-міністрів", – зазначив Кулеба.

Міністр окремо відзначив актуальність саміту сьогодні, на тлі повномасштабної війни.

Київська міська військова адміністрація заборонила проведення масових заходів із 22 по 25 серпня. Це повʼязано з високою ймовірністю ракетних обстрілів з боку росіян.

"Заборонити проведення масових заходів, мирних зборів, мітингів та інших заходів, повʼязаних із великим скупченням людей. Провести роботу з інформування та доведення до підприємств, установ, організацій та населення міста Києва інформацію щодо безумовного виконання заходів безпеки, використання наявних захисних споруд та укриттів у разі надходження сигналу "Повітряна тривога", – йдеться в дорученні начальника київської міської військової адміністрації генерал-майора Миколи Жирнова. Отже, будьмо пильними та обережними.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!