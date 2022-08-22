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Україна, Естонія, Угорщина, Литва, Латвія, Польща, Румунія і Словаччина започаткували новий формат – "Київську ініціативу"

Новий формат розглядається як майданчик для обговорення спільних безпекових викликів для регіону.

Україна, Естонія, Угорщина, Литва, Латвія, Польща, Румунія і Словаччина започаткували новий формат – "Київську ініціативу"
Фото: скріншот

Україна та Польща, Литва, Латвія, Румунія, Словаччина, Естонія, Угорщина започаткували новий формат взаємодії країн – "Київську ініціативу".

Цей формат обʼєднує безпосередніх сусідів і близьких партнерів України, йдеться на сторінці Офісу президента у фейсбуці.

Радники голів держав і урядів цих країн 22 серпня прибули в Київ. Зокрема, від Польщі прибув держсекретар, представник президента Анджея Дуди, від Литви – радниця президента із зовнішніх справ. Представник Угорщини на брифінгу наголосив на важливості гуманітарних аспектів. Від Естонії прибула радниця премʼєр-міністерки. 

Новий формат розглядається як майданчик для обговорення спільних безпекових викликів для регіону Центральної та Східної Європи в умовах російської агресії проти України.

"Ціль, яку ми поставили і з якою ми впоралися, це координація спільних зусиль. Ми багато про що сьогодні говорили. У першу чергу – це безпека. Проінформували наших колег про ситуацію на фронті, про потреби, які нам необхідні, щоб наших успіхів було ще більше. Говорили про продовження санкційного списку, гарантії безпеки", – повідомив голова ОПУ Андрій Єрмак. 

Планується, що зустрічі "Київської ініціативи" будуть проходити щомісяця в форматі відео. Коло учасників може розширюватися.

Нагадаємо, на завтра заплановано другий саміт Кримської платформи. Він відбудеться в онлайн-форматі, участь підтвердили близько 60 країн і міжнародних організацій. 

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