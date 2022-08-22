Шольц поїхав у Канаду домовлятися про заміну російських ресурсів

"Канада має такі ж багаті поклади корисних копалин, як і Росія - з тією різницею, що це - надійна демократія".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та віцеканцлер Роберт Габек прибули до Канади, щоб домовитися про розширення співпраці у видобутку та постачанні сировини та енергоносіїв як альтернативи російським.

Про це пише Deutsche Welle.

"Канада має такі ж багаті поклади корисних копалин, як і Росія - з тією різницею, що це - надійна демократія", - заявив Шольц після прибуття в Монреаль.

Він також зазначив, що в ході триденного візиту має намір значно розширити співпрацю обох країн щодо розробки сировинних ресурсів.

За словами Шольца, він має намір відкрити у Канаді нові галузі співпраці. При цьому Берлін та Оттава мають намір тісно взаємодіяти у створенні водневої енергетики. Шольц наголосив, що Німеччина пов'язана з Канадою такими дружніми відносинами, як можливо, жодною іншою країною поза Європейським Союзом.

Міністр економіки ФРН, віцеканцлер Габек, який супроводжує Шольца в Канаді, спростував повідомлення, що Німеччині не вдається знайти на світовому ринку необхідних об'ємів зрідженого газу, щоб замінити їм газові поставки з Росії.

Проблемою для ФРН є відсутність необхідної інфраструктури для ЗПГ, зазначив Габек. Тому на німецькому узбережжі будують термінали для прийому зрідженого газу, при цьому сам газ уже закуплений достатньою кількістю.

Водночас він визнав, що майбутня зима, незважаючи на заповнені газосховища, буде "дуже критичною", вказавши на загрозу подальшого скорочення російських газових поставок на тлі конфлікту з "Газпромом" і війни Росії проти України. Тому необхідно докласти зусиль, щоб зменшити споживання газу на 20%.

На 23 серпня заплановано переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. На них планується підписати угоди про тісне співробітництво у виробництві та транспортуванні водню, постачання до Німеччини зрідженого природного газу, видобутку в Канаді мінералів та металів, зокрема нікелю, кобальту, літію та графіту, необхідних для виробництва акумуляторів та батарейок.

Нагадаємо, раніше Габек заявив, що ФРН має підготуватися до подальшого скорочення постачання газу Росією.

Цього тижня Росія продовжила газовий шантаж і знову скоротила постачання "Північним потоком-1". На тлі цього ціни на газ в Європі вперше з березня перевищили $3000 за 1000 кубометрів.