Експрезидентці Аргентини загрожує 12 років через звинувачення у хабарництві

Крістіну Фернандес де Кіршнер підозрюють “в обмані держави та участі у схемі "перекачування" державних коштів".

Колишній президентці та теперішній віцепрезидентці Аргентини Крістіні Фернандес де Кіршнер загрожує до 12 років ув'язнення за звинуваченням у корупції, пов'язаній із громадськими роботами.

Про це пише Reuters.

Федеральний прокурор країни Дієго Лучані звинуватив де Кіршнер “в обмані держави та участі у схемі "перекачування" державних коштів під час її двох президентських термінів із 2007 до 2015 року”.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, вирок буде відомий за кілька місяців. Водночас експрезидентка може оскаржити його у вищих судах, а у такому разі на винесення остаточного вердикту підуть роки.

“Ймовірно, це найбільший корупційний маневр, який коли-небудь був відомий у країні”, – сказав Лучані, аргументуючи вирок.

Прокурор також зажадав, аби де Кіршнер назавжди заборонили обіймати державні посади.

Розслідування має встановити, чи вона та посадовці її адміністрації надавали перевагу фірмам, які належать бізнесменові Ласаро Баесу, під час визначення компаній для виконання державних проєктів у південному регіоні Патагонія. Вартість багатьох проєктів була завищеною, а багато з них не завершили.

На думку експертів, виведений через компанії капітал повернувся б до родини де Кіршнер.

Зі свого боку президент Аргентини Альберто Фернандес вважає обвинувачення судовим переслідуванням колишньої очільниці країни.

Нагадаємо, у 2017 році федеральний суддя висунув звинувачення і попросив заарештувати Фернандес де Кіршнер за спробу приховати можливу роль Ірану в бомбардуванні єврейського громадського центру 1994 року, унаслідок чого загинули 85 осіб.

У 2016 році проти екс-президентки Аргентини було порушено кримінальну справу. Тоді її звинуватили у відмиванні грошей.

Де Кіршнер керувала країною з грудня 2007 по грудень 2015 року, а до цього чотири роки Аргентину очолював її чоловік Нестор, який помер 2010 року.