Трамп подав до суду на Міністерство юстиції США через обшук його маєтку

Він вимагає призначити стороннього повіреного, аби визначити, чи захищені вилучені файли президентськими привілеями.

Колишній президент США Дональд Трамп подав до суду Флориди позов на Міністерство юстиції країни через обшук у його маєтку Мар-а-Лаго 8 серпня.

Про це пише BBC.

Трамп звернувся до судді із проханням призупинити розслідування Мін'юсту щодо файлів, вилучених ФБР під час обшуку.

Його юристи, зокрема, вимагають призначити стороннього повіреного, щоб визначити, чи захищені файли президентськими привілеями.

Такі повірені зазвичай призначаються у кримінальних справах, коли є побоювання, що деякі докази можуть бути захищені конфіденційністю адвоката та клієнта або іншими засобами захисту, які можуть зробити їх неприйнятними в суді.

“Нерозумно дозволяти прокурорській групі розглядати їх без істотних гарантій”, – йдеться у 27-сторінковому позові.

У судовому позові повторюються заяви Трампа про те, що рейд ФБР був політично вмотивованою спробою заблокувати його потенційні президентські амбіції у 2024 році , а також перспективи обрання республіканців у проміжних виборах до Конгресу у листопаді.

У ньому також йдеться, що Трамп і його адвокати не знають, що саме вилучив уряд і просять надати їм деталізований список цих матеріалів.

Окрім того, Трамп заявив, що обшук порушив четверту поправку до Конституції США, яка захищає американців від необґрунтованого обшуку та конфіскації.

Нагадаємо, згідно з даними ФБР, із маєтку Трампа було вилучено одинадцять наборів секретних файлів. Сам Трамп перебуває під федеральним слідством за можливе неправильне поводження з документами і порушень Закону про шпигунство.

The Washington Post написав, що під час обшуку у маєтку експрезидента США Дональда Трампа ФБР прагнуло знайти секретні документи, пов’язані з ядерною зброєю.

Обшук у клубі Трампа став першим в історії Сполучених Штатів обшуком у будинку колишнього президента в рамках кримінального розслідування.