У Чехії зібрали для України 24 млн крон на знак помсти Росії за окупацію Чехословаччини в 1968 році

24 мільйони крон зібрали в Чехії на підтримку України. Заклик перерахувати символічні суми до річниці окупації Чехословаччини російськими військами в серпні 1968-го оголосили минулого тижня.

Як повідомляє видання Aktualne, ідея збору коштів належить ініціативі Zbraněproukrajinu.cz.

Найчастіше чехи перераховували кошти в сумі 1968 крон. Також люди надсилали 68, 196,8 і навіть 19 680 крон. Дехто прикріплював до платежу повідомлення. Одне з них було такого змісту: "Путіне, це тобі за мене і моїх батьків. Вони тоді були молоді і хотіли жити повним життям..."

На рахунку українського посольства в Чехії загалом уже вдалося зібрати понад 1,2 млрд крон. Після консультації з міністерствами оборони обох держав на зібрані пожертви придбають військову техніку для українського війська.

За словами тимчасово повіреного у справах посольства Віталія Усатого, чехи та словаки пережили окупацію 1968 року, тому добре знають трагедію українського народу. Завдяки підтримці партнерів, зокрема, Чехії, Україна може відбити російську агресію і відстояти своє право на життя у свободі та демократії, додав Усатий.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністри Чехії та Словаччини Петр Фіала та Едуард Геґер виклали спільне відеозвернення з нагоди Празької весни 1968 року, закликавши продовжувати підтримку України на тлі російської агресії.

Нещодавно Чехія підтвердила готовність долучитись до відновлення України і навіть визначилась з областю, відновлення якої готова координувати.