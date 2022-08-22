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Восьмий пакет санкцій проти РФ має включати повне енергетичне ембарго, - МЗС Естонії

Семи пакетів було недостатньо, щоб чинити тиск на Путіна.

Восьмий пакет санкцій проти РФ має включати повне енергетичне ембарго, - МЗС Естонії
Голова МЗС Естонії під час візиту до України
Фото: Українська правда

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу вважає, що восьмий пакет санкцій проти Росії повинен включати в себе повне ембарго на енергоносії.

Про це він розповів виданню ERR.

"Ми маємо високо підняти ціну агресії до настання зими. Семи пакетів було недостатньо, щоб чинити тиск на Путіна з метою припинення війни проти України", - сказав Рейнсалу.

Рейнсалу перерахував пропозиції Естонії, такі як комплексне ембарго на енергоносії, деякі нові товарні групи та особи, і навіть остаточне відділення російських банків від системи розрахунків SWIFT.

"Вдаватися до подробиць ми зараз не будемо", - додав він.

Рейнсалу також нагадав, що Естонія пропонує заборонити в'їзд громадян Росії до Євросоюзу.

"Понад 10 млн громадян Росії мають право на в'їзд до Європейського союзу. Хтось має зробити перший крок, і сподіваюся, нам вдасться досягти загальноєвропейської угоди за деякими формулюваннями", - зазначив міністр.

Рейнсалу наголосив, що Росія гсподіваєтсья на втому Європи і намагається з'ясувати, чия сила волі сильніша.

"Ми маємо заявити, що це помилкова надія. Ми готові допомагати Україні і тиснути на Росію настільки, що остання буде змушена відступити. Важливо виявити рішучість та твердість характеру", - додав міністр.

Нагадаємо, на початку серпня Рейнсалу відвідав Україну. Зокрема, він відвідав Житомирщину – регіон, у післявоєнному відновленні якого Естонія збирається брати участь.

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