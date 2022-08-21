​Яхту російського мільярдера виставили на аукціон у Гібралтарі, - британські ЗМІ

Супер'яхта Axioma, що належала Дмитру Пумпянському, стала першим російським судном, виставленим на продаж після запровадження санкцій.

У вівторок, 23 серпня, уряд Гібралтару, виставить на аукціон 72,5-метрову супер'яхту Axioma вартістю приблизно 75 мільйонів доларів, яку було заарештовано в березні.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на британські ЗМІ.

Яхта Axioma, яка належить російському мільярдеру Дмитру Пумпянському, стала першим російським судном, виставленим на продаж після запровадження економічних санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

Зазначається, що влада Гібралтару виставила яхту на аукціон після того, як були порушені умови кредиту. Російський мільярдер не зміг виплатити вартість судна через те, що його додали до списку підсанкційних осіб Європейського Союзу.

Яхту буде продавати Адміралтейський суд Гібралтару на приватному аукціоні. За умовами продажу, вона продаватиметься в тому місці, де вона є і в тому вигляді, в якому вона є зараз. Аукціон закриється в той же день, а кошти від продажу будуть передані Адміралтейському суду.

За повідомленням британської газети Guardian, адміністратори аукціону повідомили про "підвищений інтерес" до яхти протягом останніх днів. Наразі до Гібралтару прибули понад 30 потенційних покупців, які розраховують, що через примусовий продаж яхту можна буде купити за нижчою ціною.

The Guardian пише, що через борг Пумпянського, яхта з шістьма гостьовими каютами, басейном, 3D-кінозалом, тренажерним залом, джакузі та повністю обладнаним спа-центром, буде продана "не на користь українського народу, а на користь американського інвестиційного банку JP Morgan", якому російський мільярдер винен понад 20 мільйонів доларів.

Раніше уряди Британії, США та інших країн говорили про те, що гроші, конфісковані у російських олігархів, потрібно передати Україні як компенсацію за російську агресію.

Британська корпорація ВВС додає, що човен, який належав Пумпянському спочатку називався Red Square ("Червона площа"), він був побудований у 2013 році і здавався в оренду за ціною до 549 000 євро на тиждень плюс витрати.

Нагадаємо, на початку березня наближений до Путіна російський олігарх Олексій Мордашов сховав свою 142-метрову яхту на Сейшелах. Першу - 63-метрову "Lady M" - напередодні арештувала влада Італії в рамках санкцій ЄС, під які Мордашов потрапив через військову агресію Росії в Україні.

У рамках санкцій проти РФ за військове вторгнення в Україну Франція також взяла під контроль яхту виконавчого директора "Роснафти" Ігоря Сєчіна. А німецька влада - арештувала яхту російського олігарха Алішера Усманова.