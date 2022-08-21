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Wizz Air призупиняє відновлення рейсів Росія-ОАЕ через критику

Критики закликали, зокрема до бойкоту авіакомпанії. 

Wizz Air призупиняє відновлення рейсів Росія-ОАЕ через критику
Фото: EPA/UPG

Європейський бюджетний перевізник Wizz Air призупинив плани щодо відновлення рейсів із російської столиці Москви до Абу-Дабі в Об’єднаних Арабських Еміратах через критику.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву компанію.

У п’ятничній заяві про відкладення рейсів до подальшого повідомлення Wizz Air не згадала негативну реакцію в соціальних мережах, згадавши лише про “обмеження в ланцюжку постачання галузі”. 

Критики, зі свого боку, закликали, зокрема до бойкоту авіакомпанії. 

Авіакомпанія відповіла на критику, заявивши, що рейсом буде керувати її підприємство з Абу-Дабі, яке є зареєстрованим перевізником в Об’єднаних Арабських Еміратах і працює відповідно до правил країни Перської затоки. Інші перевізники ОАЕ здійснювали рейси до Росії, зазначили у Wizz Air .

Нагадаємо, цього місяця Wizz Air заявила, що рейси між Абу-Дабі та Москвою відновляться з жовтня. 27 лютого компанія призупинила всі рейси з Росією після вторгнення в Україну.

Європейські перевізники припинили польоти з Росією, а російським авіакомпаніям заборонено влітати в повітряний простір Європейського Союзу в рамках санкцій Заходу через вторгнення Росії в Україну.

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