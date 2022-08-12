​Добровольці. Російська версія

Такі втрати покрити одномоментно неможливо, а відповідна рекрутингова кампанія вчасно не була розпочата, адже операція базується на хибному постулаті тотальної переваги армії РФ та швидких термінах закінчення бойових дій.

За даними Генштабу ЗС України втрати російського угруповання вторгнення в Україні лише вбитими становлять близько 43 тисячі військовослужбовців . З урахуванням поранених та хворих тимчасово або повністю виключені з бойових дій, ця цифра наближається до 160 тисяч.

Фото: news.zerkalo.io Могили російських військових на цвинтарі у Волзьку, РФ.

Ідея проведення мобілізації періодично повстає серед політикуму нашого ворога, але існують певні перешкоди, зокрема – юридичні: триває «спеціальна воєнна операція», а не війна. Врегулювати цю суперечність Держдума не спромоглася, та й сильно і не намагалася.

Запропонований вихід із ситуації – прихована мобілізація, закамуфльована під добровольчий рух.

Схема виглядає приблизно наступним чином (на прикладі батальйону «Тигр» Приморського краю): Тихоокеанський флот ЗС РФ забезпечує амуніцію та бронежилети, адміністрація Приморського краю – одяг, засоби зв’язку, МО РФ – зброю.

Кремль наказав суб’єктам РФ встановити фінансові умови створення добровольчих підрозділів. Суто фінансовий аспект «у середньому по лікарні» виглядає так: добровольцям пропонують залежно від регіону 200, 300, 500 тисяч рублів на місяць, що для більшості населених пунктів – колосальні гроші. За виконання курсу підготовки добровольцям заплатять окремо ще від 150 до 200 тисяч. Деякі регіони виплачують 50 тисяч рублів через два тижні навчання, щоб утримати новобранців.

По регіонах:

Республіка Марі Ел (середня зарплата в республіці – 37.000 рублів): новобранці отримуватимуть понад 300.000 рублів (приблизно 5.050 USD) на місяць. У разі загибелі добровольця родина отримує 5.000.000 рублів (приблизно 84.200 USD).

Курська область (середня зарплата – 41.000 рублів): грошове забезпечення – до 500.000 рублів на місяць залежно від інтенсивності наступальних дій та при перебуванні за межами РФ.

Пермський край (середня зарплата – 71.000 рублів): до 300.000 рублів на місяць.

Башкортостан (середня зарплата – 41.000 рублів): від 220.000 рублів на місяць, одноразова виплата 200.000 рублів за запис у добровольці, але виплата заморожується протягом 90 днів (на нашу думку, для запобігання дезертирству та достроковому розриванню контрактів). Добові виплати за участь в бойових діях у розмірі до 8.000 рублів виплачуються раз на місяць (ми певні, що до кінця місяця доживуть не всі, і цю виплату можна просто привласнити посадовим особам, уповноваженим провадити фінансово-господарчу діяльність).

Саратовська область (середня зарплата – 41.000 рублів): щомісячна зарплата не відома, заохочувальна виплата 150.000 рублів виплачується через три місяці після підписання контракту (так само доживуть не всі, механізм – як у Башкортостані).

Фото: currenttime.tv

Що і де формують?

Військове командування ЗС РФ через чотири місяці від початку операції замислилося над проблемою відсутності стратегічних резервів та розпочало формування 3-го армійського корпусу Західного військового округу (населений пункт Муліно) у складі 6-ї мсд (54, 55 мсп, 10 тп, 27 ап); 72-ї омсбр, 17-ї абр великої потужності, 44-го КП ППО, 52-го озрдн, 148-го крц, 9-ї орСпП, 38-го оісб, 8-ї ор РХБЗ, 8-го обу і 154-го орвб загальною чисельністю особового складу до 15-16 тисяч військовослужбовців.

Корпус мав набути оперативної готовності до середини серпня, але станом на кінець липня для формування військових частин прибуло лише 5500 військовослужбовців, що не дозволяє розпочати бойове злагодження. Схожа ситуація спостерігається в аналогічних корпусах резерву, що мають бути сформовані іншими військовими округами. Тобто у військових вийшло не надто…

Суб’єкти РФ тим часом сформували понад 40 добровольчих батальйонів (для розуміння мотивації кандидатів наводимо місце адміністративно-територіальної одиниці в Рейтингу російських регіонів з добробуту сімей, в котрому – 85 місць):

Москва (2 місце): триває формування «собянінського» полку, який розпочав набір 1 липня.

Фото: Міноборони РФ

Санкт-Петербург (3 місце): формуються три добровольчі батальйони – «Кронштандт», «Нева» і «Павловськ». Один із них є артилерійським підрозділом.

Томська область (23 місце): розпочато формування добровольчого мотострілецького батальйону «Троян».

Амурська область (19 місце): розпочато формування добровольчого мотострілецького батальйону «Амурський».

Іркутська область (14 місце): розпочато формування добровольчого мотострілецького батальйону «Ангара».

Краснодарський край (54 місце): у бойових діях в Україні вже беруть участь близько 1200 «казаків». Сформовано у квітні і травні батальйони «Захарій Чепіга» та «Кубань». Оголошено про реорганізацію казачого загону «Дон» у бригаду шляхом об’єднання з батальйоном «Терек», котрий має у своєму складі підрозділи «Кубань» і «Єнісей». (Довідково. Загін «Дон» бере участь у бойових діях в районі Великої Комишувахи (на південний захід від Ізюма).

Ставропольський край (60 місце): батальйон «Терек» набрав додаткових добровольців віком від 20 до 63 років зі Ставропольського краю та Північного Кавказу. Це формування раніше вже відправило на Донбас 500 «козаків». Бойові дії в Україні також ведуть «козацькі» підрозділи «Єрмак» і «Таврида».

Фото: apostrophe.ua Кубанський добровольчий загін

Брянська область (74 місце): командування 1-ї танкової армії Західного ВО спільно з адміністрацією області формує добровольчий розвідувальний батальйон «Брянский партизан». Планується застосовувати його для виконання завдань із прикриття державного кордону, а після допідготовки та бойового злагодження залучити до бойових дій на території України. На сьогодні укомплектовано півтори роти.

Республіка Марі Ел (63 місце): 27 липня сформовано та розгорнуто на полігонах два батальйони – «Іден» і «Полтиш», формується третій батальйон – «Акпатр». Міська адміністрація Йошкар-Оли оголосила набір до батальйонів 30 травня для всіх чоловіків, які закінчили 9 класів школи.

Курська область (39 місце): формується батальйон матеріально-технічного забезпечення «Сейм». На курському телебаченні про завдання батальйону розповідають так: «Безперебійне підвезення на передову продуктів, води, палива, боєприпасів».

Нижегородська область (45 місце): з 1 липня добровольців набирають до танкового батальйону імені Козьми Мініна. Набір добровольців проводиться через Нижегородську обласну організацію «Російського союзу ветеранів Афганістану». До нього можуть записатися жителі віком від 20 до 50 років.

Пермський край (27 місце): формується танковий батальйон «Молот».

Башкортостан (28 місце): за ініціативою голови громадської організації «Ветерани морської піхоти та спецназу ВМФ» Аліка Камалетдінова сформовано «батальйон імені генерала Шаймуратова», але «у зв'язку з великою кількістю бажаючих стати на захист Батьківщини» у червні 2022 року розпочато формування другого «добровольчого батальйону ім. Героя Росії гвардії майора Олександра Доставалова».

Фото: api.bashinform.ru

Татарстан (18 місце): сформовано та виведено для бойового злагодження на полігон в Оренбурзькій області батальйон «Алга», триває формування другого батальйону «Тімер».

Чувашія (53 місце): сформовано та бере участь в бойових діях в Україні батальйон «Атал». Наприкінці минулого тижня понад 40 добровольців батальйону поскаржилися главі республіки на невиплату обіцяних їм грошей за підписання контракту та добових. Тобто, як ми і вважали, схема відмивання та розкрадання коштів запущена і працює.

Чечня (84 місце): найбільше добровольців мають намір рекрутувати саме тут (воно й зрозуміло – 84 місце, чим ще заробити на життя?!). Сформовано чотири батальйони – «Ахмат», «Північ», «Південь» та «Схід». Кандидатом може бути винятково чеченець. (Довідково. ГУР МО України перехопило розмову з чеченським бійцем батальйону «Восток» (ймовірно, новосформованого «Восток Ахмат»), що підтверджує перекидання в Україну частини окремих добровольчих батальйонів).

Крім цього, Кремль використовує лідерів іммігрантських та етнічних організацій для формування добровольчих підрозділів і у цьому середовищі. Так, голова «Товариства середньоазіатських узбеків Пермського краю» Джалолов оголосив, що узбецькі громадяни, які проживають або працюють у пермському краї, повинні створити добровольчий батальйон «Амір Тимур».

Які висновки можна зробити, роздивляючись цю картину психозу та псевдопатріотичного угару?

– російське військове командування усвідомлює проблему відсутності резервів та намагається розв’язати її залучивши адміністративний ресурс цивільної влади, формально проводячи приховану часткову мобілізацію;– російська військова система комплектування не справляється з покладеним на неї завданням поповнення втрат у військах та генерації нових сил;– тривають два зустрічні процеси: відтоку з операційної зони військовослужбовців, які набули негативного досвіду участі в бойових діях та намагаються уникнути продовження, та притоку добровольців, ужалених пропагандою;– низька якість та неналежна військова підготовка добровольчих батальйонів, брак досвіду участі в реальних воєнних конфліктах.

(Довідково. ЗС РФ мають лише 6 місяців досвіду повномасштабної участі у воєнному конфлікті середньої інтенсивності, в котрому противником є не парамілітарні формування (Афганістан, Чечня), а збройні сили держави. Слід мати на увазі, що громадянам, котрі мають принаймні 1 рік бойового досвіду та в момент завершення попереднього конфлікту мали 19 років, зараз 52 роки (Афганістан), 45 років (Чечня-1), 32 роки (Чечня-2).

Найближчим часом Збройні Сили України зіткнуться з проблемою навали чисельних, хоча і погано підготовлених, озброєних, забезпечених сил противника.