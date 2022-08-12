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У Харкові ворожими ракетами С-300 зруйновано корпуси вищого навчального закладу

Обстріли проводилися з території Бєлгородської області Росії.

У Харкові ворожими ракетами С-300 зруйновано корпуси вищого навчального закладу
Фото: Харківська обласна прокуратура у Facebook

Уночі 12 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Під обстріл потрапили корпуси одного із вишів.

Про це повідомляє у Facebook Харківська обласна прокуратура.

"У результаті обстрілу зруйновано і суттєво пошкоджено корпуси одного із закладів вищої освіти. Якихось військових об'єктів на зазначеній території немає. За попередніми даними, обстріл проводився ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ", – йдеться в повідомленні.

Фото: Харківська обласна прокуратура у Facebook

Під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Харківська обласна прокуратура у Facebook

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

 

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія знову обстріляла Харків. Попередньо було зафіксовано п'ять вибухів. “Прилетіло” у три райони міста – Слобідський, Київський та Новобаварський.

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