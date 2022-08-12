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Ворог обстріляв два райони на Дніпропетровщині, троє людей дістали поранення

Постраждав 12-річний підліток.

Ворог обстріляв два райони на Дніпропетровщині, троє людей дістали поранення
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Російська армія знову накрила вогнем два райони Дніпропетровської області – Нікопольський і Криворізький.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що по Нікопольському району окупанти вдарили з “градів” та ствольної артилерії.

“У Марганець прилетіли до 40 реактивних снарядів. Постраждали троє людей, двоє з них у лікарні. Серед госпіталізованих 12-річний хлопчик. У місті пошкоджені чотири багатоповерхових будинки та кілька приватних. Обстріл зачепив місцевий завод, друкарню, магазин та кафе”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Резніченко уточнив, що по Нікополю росіяни 10 разів поцілили зі ствольної артилерії. Понівечені чотири приватних будинки та автівки. Попередньо, люди не постраждали.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Криворізькому районі ворог обстріляв з “ураганів” Зеленодольську громаду. Є руйнування житла. Люди неушкоджені.

 

Нагадаємо, 10 серпня російська армія обстріляла місто Нікополь Дніпропетровської області.

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