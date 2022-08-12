"Київ намагається поцілити у сховище ядерних відходів на ЗАЕС", – дезінформація від колаборантів

Колаборанти-“керівники” окупованих територій Запорізької області поширють дезінформацію, що “влада України готує масштабну провокацію на Запорізькій АЕС, щоб шантажувати Європу загрозою ядерної катастрофи”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Київ нібито навмисно намагається поцілити у сховище ядерних відходів на ЗАЕС, щоб спровокувати вибух “брудної бомби”.

У МЗС окупантів розповсюджують фейк, що “безконтрольне накачування Києва озброєнням вже призвело до масштабного збільшення його контрабанди та появи на “чорному ринку”.

“За наявною інформацією, правоохоронці країн ЄС щомісяця вилучають і повертають до України сотні одиниць автоматичної зброї та десятки тисяч набоїв, які нелегально надходять із цієї країни”, – цитує ЦПД ворога.

Окрім того, пропагандистські російські медіа з посиланням на російське Міноборони заявляють, що “фіксується масове дезертирство та самовільне залишення українськими націоналістами позицій на лінії фронту”.