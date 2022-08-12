"Київ намагається поцілити у сховище ядерних відходів на ЗАЕС", – дезінформація від колаборантів

Колаборанти-“керівники” окупованих територій Запорізької області поширють дезінформацію, що “влада України готує масштабну провокацію на Запорізькій АЕС, щоб шантажувати Європу загрозою ядерної катастрофи”.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.
Київ нібито навмисно намагається поцілити у сховище ядерних відходів на ЗАЕС, щоб спровокувати вибух “брудної бомби”.
У МЗС окупантів розповсюджують фейк, що “безконтрольне накачування Києва озброєнням вже призвело до масштабного збільшення його контрабанди та появи на “чорному ринку”.
“За наявною інформацією, правоохоронці країн ЄС щомісяця вилучають і повертають до України сотні одиниць автоматичної зброї та десятки тисяч набоїв, які нелегально надходять із цієї країни”, – цитує ЦПД ворога.
Окрім того, пропагандистські російські медіа з посиланням на російське Міноборони заявляють, що “фіксується масове дезертирство та самовільне залишення українськими націоналістами позицій на лінії фронту”.
Росія створює фейковий сайт "Фонду Зеленського" для дискредитації українського президента Володимира Зеленського перед Заходом.